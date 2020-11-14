The City of Franklin street department will pick up leaves with its vacuum machines next week in the following areas:
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