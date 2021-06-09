The Nifty at 90 series in today's newspaper spotlights Robert Suplee of Franklin. The article was submitted by Sue Suplee.
Robert Amos Suplee was born June 9, 1931 in Audubon, New Jersey to Harry and Ruth Suplee.
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