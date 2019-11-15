U.S. Air Force Airman Alexander J. Stitt has graduated from basic military training at joint base San Antonio-Lackland in San Antonio, Texas.
The airman completed an intensive, eight-week program that included training in military discipline and studies, Air Force core values, physical fitness and basic warfare principles and skills.
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