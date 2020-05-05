Milling and paving work is set to begin Monday in Franklin, weather permitting.
The work will be completed by IA Construction Corp. under two contracts awarded in 2019 - one funded by liquid fuels money and the other by the city's Community Development Block Grant program.
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