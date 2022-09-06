(The Nifty at 90 series in today’s newspaper spotlights Nancy Shaffer of Seneca. The article was submitted by her daughter, Debbie Snyder.)

Nancy Lois Morrison Shaffer was born on Sept. 6, 1932, in the home of her grandparents, Judd and Kathryn Morse in Oil City.

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PA Lottery

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PA Lottery

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