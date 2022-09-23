(The Nifty at 90 series in today’s newspaper spotlights Wilma Jeanne Bailey of Rocky Grove. The article was submitted by her daughter-in-law, Kathy Bailey.)
Wilma Jeanne (Money) Bailey was born on a farm in Conneaut Township in 1932, the only child of Grant and Anna Money.
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