Venango County commissioners clarified Friday that no jobs were lost when the county reorganized multiple departments, leading to the elimination of several positions.
Commissioner Mike Dulaney said that over the last few months the county has eliminated between a dozen and two dozen unfilled positions.
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