The following students at North Clarion Jr. and Sr. High School were named to the honor roll for the second quarter grading period:
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