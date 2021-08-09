The Nifty at 90 series in today's newspaper spotlights William "Bill" Kapp of Oil City. The article was submitted by his family.
This weekend we will celebrate the 90th birthday of William Warren "Bill" Kapp of Oil City, formerly of Shippenville.
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