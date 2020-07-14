The Pine Valley Boys will perform at 7 p.m. Tuesday, July 21, at the Venango Museum of Art, Science and Industry in Oil City.
The group, led by Jimmy Miller, has been playing music together for many years. Their music consists of bluegrass, country and gospel.
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