The Titusville Area Hospital Medical Staff awarded a total of $12,500 in scholarship monies to local students.
The scholarship recipients include the following:
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