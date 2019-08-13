A large issue with heart transplants is that their are far more patients in need of a transplant than there are organs available, according to Dr. Christopher Sciortino with UPMC Presbyterian in Pittsburgh.
Sciortino said this is because many people don't sign up to be organ donors.
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