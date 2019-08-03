The Venango County Fair starts today, and animals and their handlers will be settling into their stalls, pens and campers.
The fair will feature daily showings from 4-H youth as well as musical entertainment, a petting zoo, demonstrations and competitions from garden tractor pulls to demolition derbies.
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