The Nifty at 90 series in today's newspaper spotlights Anna Herr Ausel of Kennerdell. The article was submitted by Craig Ausel.
Anna Herr Ausel was born in Charleroi on Jan. 27, 1931.
kAm$96 H2D E96 6=56DE 49:=5 @7 t=D:6 w6CC] $96[ 2=@?8 H:E9 96C >@E96C 2?5 J@F?86C 3C@E96C #F5J w6CC[ >@G65 E@ #@4<=2?5 2D 2 49:=5] $96 H2D 2 G6CJ 8@@5 DEF56?E 2?5 2 `hcg 8C25F2E6 @7 #@4<=2?5 w:89 $49@@=]k^Am
kAm$96 2EE6?565 $=:AA6CJ #@4< $E2E6 r@==686 7@C 2 J62C 367@C6 C6EFC?:?8 9@>6 E@ 42C6 7@C 72>:=J]k^Am
kAm(9:=6 H@C<:?8 2E $EC2?7@C5 sCJ r=62?6CD :? `hd_ D96 >6E 96C 7FEFC6 9FD32?5 s:4< pFD6=] %96J H6C6 >2CC:65 2E v@@5 w@A6 {FE96C2? r9FC49 @? ~4E@36C af[ `hd`]k^Am
kAm%96J 925 EH@ 49:=5C6?[ {J??6 pFD6= w2E49 @7 z6??6C56== 2?5 rC2:8 pFD6= @7 "F2CCJG:==6] $96 92D 7:G6 8C2?549:=5C6? 2?5 E9C66 8C62E\8C2?549:=5C6?] $96 2?5 s:4< =:G65 :? rC2?36CCJ 7@C >@DE @7 E96:C =:G6D]k^Am
kAm%96J 6?;@J65 2EE6?5:?8 D2=6D 2?5 2F4E:@?D[ 82C56?:?8[ 7:D9:?8 2?5 EC2G6=:?8 F?E:= 9:D A2DD:?8 :? `hhc]k^Am
kAmp??2 H@C<65 2E !@=< $E2E6 $49@@= 2?5 w@DA:E2= 7C@> `hfa\`hha] $96 56G6=@A65 =:76=@?8 C6=2E:@?D9:AD E96C6 H:E9 >2?J 7C:6?5D H:E9 H9@> D96 6?;@JD A=2J:?8 42C5D] $96 2?5 96C 9FD32?5 2=D@ A2CE:4:A2E65 :? 2 >@?E9=J 42C5 4=F3 H:E9 7C:6?5D 2?5 ?6:893@CD 7C@> E96:C rC2?36CCJ 4@>>F?:EJ]k^Am
kAmu@C >2?J J62CD p??2 H2D 2 >6>36C @7 E96 $6?642 '@=F?E66C u:C6 s6A2CE>6?E {25:6D pFI:=:2CJ[ 2DD:DE:?8 H:E9 24E:G:E:6D E@ DFAA@CE E96 =@42= 4@>A2?J]k^Am
kAmp??2 92D 366? 2? 24E:G6 >6>36C @7 v@@5 w@A6 {FE96C2? r9FC49 D:?46 `hd`]k^Am
kAm$96 92D D6CG65 2D (@>6? @7 E96 r9FC49 !C6D:56?E 2?5 r92:C>2? @7 E96 r:C4=6 @7 w@A6 7@C >2?J J62CD] $6G6C2= =25:6D 92G6 D92C65 E92Ei Qp??2 92D 366? 2 G2=F23=6 D@FC46 @7 <?@H=6586 2?5 DFAA@CE :? A=2??:?8 7@C 49FC49 6G6?ED 2?5 7F?6C2= 5:??6CD @G6C E96 A2DE d_ J62CD]Q w6C 4@?46C? E92E 6G6CJE9:?8 8@ ;FDE C:89E 2E 49FC49 5:??6CD 42? 36 56E2:=65 3J 96C @G6CH96=>:?8 4@?46C? E92E[ QE96 5:??6C C@==D ?@E 36 A=2465 @FE F?E:= E96 8F6DED 2C6 D62E65]Qk^Am
kAm~G6C E96 J62CD[ p??2 92D E2<6? ;@J :? DFAA@CE:?8 96C 49:=5C6? 2?5 8C2?549:=5C6?] w6C 2EE6?52?46 2E E96:C DA@CE:?8 6G6?ED 2?5 @E96C 24E:G:E:6D H2D 2=H2JD 2 AC:@C:EJ] $96 92D =@G65 7@==@H:?8 E96 rC2?36CCJ w:89 $49@@= DA@CED E62>D 6DA64:2==J E96 {25:6D q6CC:6D 32D<6E32== E62>D @G6C E96 J62CD] $96 2?5 s:4< H6C6 4@?DE2?E 7:IEFC6D 2E E96:C 52F89E6CVD 32D<6E32== 82>6D 7@C E96 q6CC:6D 2D H6== 2D E96:C D@?VD EC24< 2?5 4C@DD\4@F?ECJ C246D :? 9:89 D49@@= 2?5 4@==686]k^Am
kAm$96 DE:== C6D:56D ;FDE D@FE9 @7 rC2?36CCJ] $96 =@G6D H@C<:?8 :? 96C C2:D65 7=@H6C 82C56?D H96? E96 H62E96C A6C>:ED] $96 =@G6D G:D:E:?8 2D >2?J 8C66?9@FD6D 2D A@DD:3=6 6249 DAC:?8]k^Am
kAm$96 DA6?5D >2?J 9@FCD @3D6CG:?8 E96 H:=5=:76 @FED:56 96C 324< H:?5@H 7665:?8 3:C5D[ DBF:CC6=D[ 566C 2?5 2? @442D:@?2= 362C H9@ 92AA6?D E@ 5:D4@G6C 96C 3:C5 76656CD]k^Am
kAm$96 :D 2? 2G:5 DA@CED 72? H9@ =@G6D H2E49:?8 4@==686 32D<6E32==[ E96 $E66=6CD[ 2?5 !6?8F:?D]k^Am
kAm!=62D6 96=A FD H:D9 p??2 2 92AAJ h_E9 3:CE952J 3J D6?5:?8 42C5D 2?5 H6== H:D96D E@ 96C 2Ei q@I e_a[ z6??6C56==[ !2] `ebfc]k^Am
kAmW%96 ?6HDA2A6C H2?ED E@ 962C J@FC DE@C:6D 23@FE >6? 2?5 H@>6? H9@ H:== EFC? h_ :? a_a` 7@C @FC }:7EJ 2E h_ D6C:6D] $92C6 :?D:89ED[ D@>6 =2F89D[ 2 =6DD@? @C EH@ H:E9 FD 23@FE E96 DA64:2= A6CD@? :? J@FC =:76 H9@D6 3:CE952J 42<6 E9:D J62C H:== 36 @G6CH96=>65 3J h_ 42?5=6D] (6 2D< E96 HC:EE6? DF3>:DD:@?D ?@E 6I4665 d__ H@C5D[ :?4=F56 2 4@=@C A9@E@8C2A9 2?5 36 DF3>:EE65 2 H66< :? 25G2?46] %96J 42? 36 6>2:=65 E@ ?6HDC@@>]E9656CC:4<o8>2:=]4@>]Xk^Am