Dr. Daniel A. Toombs, a chiropractor who is formerly of Tionesta, is opening an office Tuesday at 411 13th St., Franklin.
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