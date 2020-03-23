Venango County tourism increases by 9%. Tourists spent about $22,250,00 in 1996 an increase of $1.9 million over 1995, according to the U.S. Travel Data Center.
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