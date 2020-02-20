Northwest Medical Center completed a food drive in which employees contributed almost 3,000 items for distribution to needy families in the area.
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