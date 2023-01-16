CLASSIC CARS: 1957 Buick Century Riviera was a junkyard rescue project

Steve Gehring found his 1957 Buick Century Riviera hardtop coupe at an auto wrecking yard.
At the time, Gehring was a high school student on New York’s Staten Island and had accompanied his father to the junkyard in search of car parts.
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