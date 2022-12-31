HAPPY BIRTHDAY for Saturday, Dec. 31, 2022:
You are highly individualistic and choose to march to the beat of your own drum. You are friendly and value your relationships with others. Simplicity is the key to life this year. Take charge of your health. Physical exercise is important. Stay grounded and levelheaded.
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