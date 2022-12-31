HAPPY BIRTHDAY for Saturday, Dec. 31, 2022:

You are highly individualistic and choose to march to the beat of your own drum. You are friendly and value your relationships with others. Simplicity is the key to life this year. Take charge of your health. Physical exercise is important. Stay grounded and levelheaded.

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Motormouth Extra

  • By BOB WEBER TNS

Q: I have a 2017 Honda CRV, which I like except for the entertainment system. It won’t accept and play CDs. I have many, mostly educational. Do you know of any new similar vehicles of other makes that still accept CDs? — J.S., Chicago

Edmunds: The hottest vehicles to look out for in 2022
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Edmunds: The hottest vehicles to look out for in 2022

  • By MICHAEL CANTU Edmunds

The chip and supply chain shortages of 2021 have been difficult for automakers and consumers alike. But something positive has emerged from the chaos for 2022: more new car introductions. Among other things, the shortage forced many brands to delay the release of all-new and redesigned vehic…

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New GM electric truck faces competition

  • By TOM KRISHER AP Auto Writer

PITTSFIELD TOWNSHIP, Mich. (AP) — The competition among U.S. automakers for a still-small pool of consumers seeking electric vehicles is quickly intensifying.

Should you fix your car or buy new?
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Should you fix your car or buy new?

  • By RONALD MONTOYA Edmunds

Perhaps this scenario is familiar to you. Your car broke down and now you’re faced with a costly repair bill. It may not have been the first time this has happened and you’re getting tired of pouring money into an aging machine. A new car would be nice, but is that the smartest decision in t…

5 SUVs to help you save at the pump
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5 SUVs to help you save at the pump

  • By MILES BRANMAN Edmunds

With gas prices reaching record highs, many car shoppers may be asking themselves: “Which SUVs are the most fuel-efficient?” Edmunds brings you five options to consider so you can spend less time and money at the pump. We take a look at the 2022 Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid, Hyunda…

Edmunds: 2022 Ford F-150 Raptor vs. Ram 1500 TRX
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Edmunds: 2022 Ford F-150 Raptor vs. Ram 1500 TRX

  • By ALEX NISHIMOTO Edmunds

We’re living in a golden age of off-road pickup trucks that you can buy straight from the factory, and the Ford F-150 Raptor and Ram 1500 TRX are the most high-profile examples. They’re similar in many respects and offer full-size truck utility combined with exceptional high-speed desert-run…

Edmunds: Best EVs with the longest driving range
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Edmunds: Best EVs with the longest driving range

  • By MICHAEL CANTU Edmunds

The term “range anxiety” has been synonymous with EVs for most of their existence, but that shouldn’t be the case anymore. The car experts at Edmunds have put almost every electric car on the market through our real-world driving range test. We rank the five best-performing EVs we’ve tested so far.

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Motormouth Extra

  • By BOB WEBER TNS

Q: I replaced a windshield on my 2008 Honda CRV and found that the interior wind noise increased dramatically. Is this what usually happens when you have a windshield replaced? Now my 2016 Avalon needs a windshield and I’m hesitant to have it replaced. — M.S., Chicago

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Edmunds compares: Volkswagen Arteon vs Kia Stinger

  • By MICHAEL CANTU Edmunds

The number of sedans on the market has been dwindling for years. Fortunately, there are two compelling choices left that have stunning looks, powerful engines and refined interiors. They also happen to have hatchbacks. The Volkswagen Arteon and Kia Stinger make a strong case for sedans by pr…

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Strict dieting is not necessary when dealing with osteoporosis

DEAR DR. ROACH: At 57, I slipped on ice and broke my right hip. During my hospital stay, I believe they gave me a Fosamax shot through IV. After surgery, I had a hip and spine bone scan, which showed osteoporosis. My endocrinologist determined I have hypothyroidism. I’m assuming this is what…

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This approach to quirky child behaviors may sound familiar

When America’s mental health industry sees the opportunity to broaden its influence, it pounces. If said opportunity presents itself in the form of odd behavior on the part of certain children, the first thing the industry does is invent a new diagnosis, thus securing their claim to “treatme…

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Horoscopes

HAPPY BIRTHDAY for Saturday, Dec. 31, 2022 — You are highly individualistic and choose to march to the beat of your own drum. You are friendly and value your relationships with others. Simplicity is the key to life this year. Take charge of your health. Physical exercise is important. Stay g…

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They Said It

“The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.”

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Horoscopes

HAPPY BIRTHDAY for Friday, Dec. 30, 2022 — You are optimistic, ambitious and determined. You are friendly; nevertheless, you keep to your agenda. This is the perfect year for you to socialize and enjoy life! Explore your creative talents. Let your guard down and loosen up a bit! Old friends …

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Man's sudden decrease in libido needs to be looked into more

DEAR DR. ROACH: I am a 64-year-old male in reasonably good health. I’m a moderate drinker, and I lift weights every other day. I have always been sexually active, as I’ve been married for 23 years to a beautiful woman I love, who is 19 years younger than me. In the past two years, I have had…

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They Said It

“The art of life is not controlling what happens to us, but using what happens to us.”

Edmunds answers top 5 EV questions
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Edmunds answers top 5 EV questions

  • By RONALD MONTOYA Edmunds

Electric vehicles, or EVs for short, have been the hot car commodity for 2022. Their sales were up nearly 82% from 2021 and now make up 5% of the total market, according to Edmunds data. But many prospective buyers have questions and reservations about this new technology. With this in mind,…

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Horoscopes

HAPPY BIRTHDAY for Thursday, Dec. 29, 2022 — You are serious, thoughtful, responsible and reliable. Justice and fairness are important. You are also impossibly charming. This is a slower-paced year and a time to rejuvenate yourself. Focus on your closest personal relationships. Concentrate o…

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Motormouth: Starter problem solved

Q: Recently you replied to a question about an intermittent starter problem on a 2015 Honda Accord. Honda has TSB 16-002 about the issue. There is an issue with the clearance between the starter and the torque converter ring. Replacing the starter and rotating the torque converter did not wo…

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Handling the diagnosis and treatment of small cell lung cancer

DEAR DR. ROACH: I was diagnosed with small cell lung cancer (SCLC) in June through a yearly wellness check. I had no prior symptoms or issues. The cancer was in the limited stage and did not spread to the brain, nor any other part of the body. (I am 62, exercise three times a week with weigh…

ROAD TEST: 2023 Nissan Rogue
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ROAD TEST: 2023 Nissan Rogue

The Nissan Rogue sells pretty well. This is hard at first glance to understand. It does not look very roguish, for one. And it costs a bit more to start than rivals like the Hyundai Tucson and Mazda CX-5.

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Truck is as comfortable to drive as a big car

  • By ERIC PETERS

No one makes the six-passenger full-size sedans Americans used to take for granted that also had room in their trunks for six peoples’ things, and — if there wasn’t enough room for that — could also pull it behind them.

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Horoscopes

HAPPY BIRTHDAY for Wednesday, Dec. 28, 2022 — You’re careful, deliberate and organized in everything you do. You are also friendly and easygoing when dealing with others, which often hides your sensitive side. This year is the first year of a new cycle for you, which means you can be courage…

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How to buy over-the-counter hearing aids

Dear Savvy Senior, I’m interested in getting some of the new over-the-counter hearing aids that just became available a few month ago. Can you offer any tips to help me with this? Straining to Hear