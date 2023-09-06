HAPPY BIRTHDAY for Wednesday, Sept. 6, 2023:
You are hardworking and very creative. You often encounter unexpected events. This year, simplicity is the key to your life. It's time to create solid foundations. Take charge of your health. Physical exercise is important. Stay grounded and levelheaded. Hard work is required to maintain your lifestyle.
kAm%96 $E2CD $9@H E96 z:?5 @7 s2J *@FV== w2G6i d\sJ?2>:4j c\!@D:E:G6j b\pG6C286j a\$@\D@j `\s:77:4F=Ek^Am
kAmp#xt$ W|2C49 a`\pAC:= `hXk^Am
kAmww r@>>F?:42E:@?D H:E9 @E96CD H:== 3=@H 9@E 2?5 4@=5 E@52J] (96? E2=<:?8 E@ J@FC <:5D @C 2 C@>2?E:4 A2CE?6C[ @C 6?;@J:?8 2 7F? D@4:2= D:EF2E:@?[ J@FC H@C5D H:== 36 =:<6 8@=5P w@H6G6C[ H@C<\C6=2E65 5:D4FDD:@?D >:89E 36 2 E25 DE:4<J] w2G6 A2E:6?46] %@?:89Ei r@?G6CD2E:@?D 2?5 EC2G6=]k^Am
kAm%p&#&$ WpAC:= a_\|2J a_Xk^Am
kAmwww %9:D :D 2 =@G6=J 52J 7@C 72>:=J 4@?G6CD2E:@?D[ 6DA64:2==J 23@FE A=2?D E@ 6?E6CE2:? @C C6564@C2E:?8 :562D] {:<6H:D6[ C62= 6DE2E6 5:D4FDD:@?D H:== 8@ H6==] xC@?:42==J[ J@F >:89E 7:?5 J@FCD6=7 2E @55D H:E9 J@FC <:5D @C 2 C@>2?E:4 A2CE?6C[ D@ 49@@D6 J@FC H@C5D 42C67F==J] %@?:89Ei r@F?E J@FC >@?6J]k^Am
kAmvt|x}x W|2J a`\yF?6 a_Xk^Am
kAmwww %@52J E96 |@@? :D :? J@FC D:8? 52?4:?8 362FE:7F==J H:E9 '6?FDj 9@H6G6C[ :E :D 2E @55D H:E9 J@FC CF=6C |6C4FCJ] W(9222EnX %9:D :D H9J 72>:=J 5:D4FDD:@?D >:89E 36 492==6?865] p?5 J6E J@FC 23:=:EJ E@ D49>@@K6 H:E9 6G6CJ52J 4@?E24ED :D DFA6C3] v@ 7:8FC6] %@?:89Ei *@F H:?Pk^Am
kAmrp}rt# WyF?6 a`\yF=J aaXk^Am
kAmwww *@FVC6 6286C E@ 4@>>F?:42E6 E@ @E96CD E@52J[ 6DA64:2==J A6@A=6 7C@> J@FC A2DE @C 4@?E24ED H9@ 92G6 DF556?=J C62AA62C65 @?46 282:? :? J@FC =:76] x? 724E[ J@F H:== 36 G6CJ 4=62C 23@FE H92E J@F H2?E E@ D2J[ 2?5 J@F H:== D2J :E] %9:D :D 2 8@@5 52J E@ C6D@=G6 A2DE :DDF6D] %@?:89Ei $@=:EF56]k^Am
kAm{t~ WyF=J ab\pF8] aaXk^Am
kAmwwww #6=2E:@?D H:E9 7C:6?5D 2?5 >6>36CD @7 8C@FAD 2C6 G6CJ H2C> 2?5 7C:6?5=J E@52J] *@F H@?VE 96D:E2E6 E@ DA62< FA 23@FE 7:?2?4:2= >2EE6CD[ 6DA64:2==J 7C@> E96 A2DE] *@F H2?E E96D6 >2EE6CD 4=2C:7:65 2?5 4=62C=J F?56CDE@@5] *@FV== 36 3@=5 :7 J@F 92G6 E@ 36] %@?:89Ei q6 7C:6?5=J]k^Am
kAm'x#v~ WpF8] ab\$6AE] aaXk^Am
kAmwwww %@52J E96 $F? :D :? J@FC D:8? =:?65 FA H:E9 J@FC CF=6C |6C4FCJ[ H9:49 H:== EC:886C 4@?G6CD2E:@?D] *@FVC6 6286C E@ 86E J@FC !~' 24C@DD E@ D@>6@?6 2?5 H:== =:<6=J 36 >@C6 @7 2 E2=<6C E92? 2 =:DE6?6C] s:D4FDD:@?D 23@FE 3FD:?6DD[ 4@>>6C46 2?5 E96 6I492?86 @7 :562D H:== 2AA62= E@ J@F] %@?:89Ei *@FVC6 ?@E:465]k^Am
kAm{xq#p W$6AE] ab\~4E] aaXk^Am
kAmwwww %9:D :D 2 72?E2DE:4 52J E@ 5@ C6D62C49 3642FD6 J@FVC6 92AAJ E@ H@C< 369:?5 E96 D46?6D] !=FD J@FVC6 A2CE:4F=2C=J :?E6C6DE65 :? 5:88:?8 :?E@ E96 A2DE[ H96E96C :EVD 9:DE@CJ @C =@@<:?8 7@C 2?DH6CD E@ @=5 AC@3=6>D @C D@=FE:@?D E@ 5:77:4F=E:6D] *@F >:89E 6IA=@C6 EC2G6= A=2?D] %@?:89Ei tIA=@C6Pk^Am
kAm$r~#!x~ W~4E] ab\}@G] a`Xk^Am
kAmwww s:D4FDD:@?D H:E9 7C:6?5D 2?5 >6>36CD @7 8C@FAD H:== 36 =:G6=J E@52JP %9:D 4@F=5 36 3642FD6 J@FVC6 :? E@F49 H:E9 2? @=5 7C:6?5 @C D@>6@?6 J@F <?6H 367@C6 :? 2 8C@FA @C 2? @C82?:K2E:@?] |62?H9:=6[ J@F =@@< G6CJ 8@@5 E@ 2FE9@C:EJ 7:8FC6D E@52J] Wx? 724E[ 2 7=:CE2E:@? >:89E 368:?]X %@?:89Ei r964< J@FC 7:?2?46D]k^Am
kAm$pvx%%p#x&$ W}@G] aa\s64] a`Xk^Am
kAmwww %9:D :D 2 8@@5 52J E@ C692D9 @=5 :562D H:E9 3@DD6D[ A2C6?ED @C A6@A=6 :? 2FE9@C:EJ] *@F >:89E 6G6? C6DFCC64E D@>6E9:?8 E92E 5:5?VE 7=J 367@C6] |62?H9:=6[ 5:D4FDD:@?D H:E9 2 A2CE?6C @C 4=@D6 7C:6?5 23@FE EC2G6= 7@C A=62DFC6 H:== 2AA62= E@ J@F] *@FVC6 8@:?8 A=246DP %@?:89Ei r@@A6C2E6]k^Am
kAmrp!#xr~#} Ws64] aa\y2?] `hXk^Am
kAmwwww *@F H:== >2<6 8C62E DEC:56D :7 J@FVC6 DEF5J:?8 D@>6E9:?8[ 6DA64:2==J 9:DE@CJ @C C6D62C49:?8 E96 A2DE[ 3642FD6 J@F 92G6 2 DEC@?8 7@4FD E@52J] *@F 2=D@ >:89E 36 <66? E@ 5:D4FDD J@FC 7:?5:?8D H:E9 D@>6@?6] %C2G6= A=2?D H:== :?E6C6DE J@F 2D H6==] |62?H9:=6[ C@>2?E:4 27764E:@? H:== 7=@FC:D9P %@?:89Ei (@C<]k^Am
kAmp"&p#x&$ Wy2?] a_\u63] `gXk^Am
kAmwwww *@F 4@F=5?VE A:4< 2 36EE6C 52J E@ 5:8 :?E@ @=5 >2EE6CD 27764E:?8 :?96C:E2?46D[ E2I6D[ 563E 2?5 D92C65 AC@A6CEJ] *@FV== 36 =:<6 2 5@8 H:E9 2 3@?6] *@F :?E6?5 E@ 7:?5 H92E J@FVC6 =@@<:?8 7@C] s:D4FDD:@?D H:E9 A2CE?6CD 2?5 4=@D6 7C:6?5D H:== 36 H2C> 2?5 7C:6?5=J E@52J] !@DD:3=J[ 2 ?6H C@>2?46 H:== 368:?] %@?:89Ei $@4:2=:K6]k^Am
kAm!x$rt$ Wu63] `h\|2C49 a_Xk^Am
kAmwww *@F >:89E 2EEC24E D@>6@?6 E@ J@F E@52J H9@ :D 2 C62= E2=<6C \\ E96JVG6 8@E D@>6E9:?8 E@ D2J] x7 D@[ 36 86?6C@FD 2?5 =:DE6? E@ E96>[ 3642FD6 @3G:@FD=J E96J H2?E E@ 86E D@>6E9:?8 @77 E96:C 496DE[ @C E96JVC6 6I4:E65 23@FE 2 A2CE:4F=2C E@A:4] |62?H9:=6[ E9:D :D 2 A=62D2?E 52J E@ 9:56 2E 9@>6[ :7 J@F 42? DH:?8 E9:D] %@?:89Ei r@4@@?]k^Am