HAPPY BIRTHDAY for Wednesday, Sept. 6, 2023:

You are hardworking and very creative. You often encounter unexpected events. This year, simplicity is the key to your life. It's time to create solid foundations. Take charge of your health. Physical exercise is important. Stay grounded and levelheaded. Hard work is required to maintain your lifestyle.

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How seniors can save on prescription drug costs

Dear Savvy Senior, I take several medications for multiple health conditions and the prices keep going up, even with my Medicare prescription drug insurance. Can you recommend any tips that can help cut my costs? Tapped Out Tina

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Skin-picking treatments vary from SSRI drugs to therapy

DEAR DR. ROACH: I have had an unsightly rash on my legs for many years. I finally went to the dermatologist today, and he said I have skin-picking syndrome and that all of the findings on my leg are due to my picking at the skin. He suggested I talk to my doctor about starting an SSRI drug, …

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Seizure-like episodes pose the question of epilepsy

DEAR DR. ROACH: My husband experienced seizure-like episodes, without tonic/clonic body movements, in high altitude while traveling and being physically active in Colorado and skiing in France. Both episodes happened at least 12 hours after physical activity. Our general physician back home …

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Get on the same page with co-parent

Q. My daughter tells me she doesn’t want to go back to her father’s house when her time with him is up. I told her father and he said that is exactly what she tells him (about going back to my house). I am confident my daughter wouldn’t lie about something like that. What’s good ex-etiquette?

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Horoscopes

HAPPY BIRTHDAY for Tuesday, Sept. 5, 2023 — You are imaginative and have innovative problem-solving skills. You think and act quickly, and are motivated by your goals. This is a lovely year to socialize and enjoy life! Nurture the happiness and beauty that you have within yourself. Loosen up…

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Our work has purpose, and our rest has purpose

  • By MICHAEL WILL

Summer break came and went, and September has come upon us in what seems the blink of an eye. Students and families are returning to routines. School work and work schedules are recalibrating the rhythms of our lives. Interestingly enough, though, as soon as we’re getting into a groove and t…

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Spinal stenosis can be alleviated through injections or surgery

DEAR DR. ROACH: Last November, the outside of my left leg above my ankle started hurting badly. At its worst, it felt like someone had hit me with a bat. Other times, it was just a bad ache. The pain is exacerbated by standing, walking, and exercising on a treadmill, elliptical or recumbent …

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Horoscopes 9-4

HAPPY BIRTHDAY for Monday, Sept. 4, 2023 — You are a master planner. You do everything with care, thought and precision. You’re in charge. This year is slower paced. It’s OK to rest. It’s time to rejuvenate your energies and your outlook. Focus on business and personal relationships, particu…

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Create a care plan for older parents (or yourself)

At some point, most older people will need help getting through the day. Someone turning 65 today has a 70% chance of eventually requiring assistance with basic living activities, such as bathing, dressing and using the toilet, according to the U.S. Department of Health and Human Services.

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What's wrong with the AM radio?

Q: I have a 2008 Volvo S80 and the AM radio died. The FM and disc changer work just fine. Is this fixable and what part should I order or is it just a loose connection somewhere? I really miss my AM radio. J.C., Colorado Springs, Colorado

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Horoscopes 9-2

HAPPY BIRTHDAY for Saturday, Sept. 2, 2023 — Equality and fair play are important issues for you. You value what is authentic and dislike pretension. This year it’s time to let go of habits, attitudes, possessions and even relationships or friendships that are holding you back. This is becau…

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Horoscopes

HAPPY BIRTHDAY for Friday, Sept. 1, 2023 — You are practical, down-to-earth and focused. You like to feel that you’re doing the best job possible. This year you will reap the benefits of all your hard work. Seize opportunities in business dealings and act on them! People notice your professi…

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Omeprazole, prescribed for GERD, causes an upset stomach

DEAR DR. ROACH: I have had gastroesophageal reflux disease (GERD) for several years, but never paid much attention to it until the heartburn became annoying and almost permanent. My dentist had already said that the pockets in my tooth enamel were caused by acid reflux. So, in May, I went to…

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They Said It

“There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.”

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They Said It

“When we let fear be our master, we cannot be happy and free as a butterfly. But when we choose to trust the journey and embrace love and joy, we are free to fly.”

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Avoiding IVs helps avert lymphedema in those with risk factors

DEAR DR. ROACH: I had breast cancer in my right breast when I was 45. I had a lumpectomy, underwent radiation treatments and had seven lymph nodes removed. My breast doctor told me not to use my right arm for any injections, IVs or blood pressure checks. He also advised me to use an elastic …

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Horoscopes

HAPPY BIRTHDAY for Thursday, Aug. 31, 2023 — You are energetic, enthusiastic and fun! You have a knack of making things look easy. This year is the beginning of a nine-year cycle, which means it’s time to be courageous and flexible so you can entertain new directions and new ideas. Be ready …

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Motormouth: Highway exit numbers

Q: I could be mistaken, but I was under the impression that all U.S. states need to have highway exit numbers that are milepost-based. I know several New England states have had to renumber their exits. I would like to get a new road atlas for my husband once all U.S. states adhere to this. …

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Retirement planning tips for single women

Dear Savvy Senior, What retirement planning tips can you recommend to single women? I’m a divorced 58-year-old women with a teenaged son and have very little saved for retirement. Financially Vulnerable

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Horoscopes

HAPPY BIRTHDAY for Wednesday, Aug. 30, 2023 — You are a leader who gets things done because you know how to delegate. You are organized and proficient. This year is the last year of a nine-year cycle for you, which means it’s time to give up anyone or anything that is holding you back. Clear…

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Sciatic pain persists for months, even with medical treatment

DEAR DR. ROACH: My husband has been totally disabled by sciatic pain for three months. His doctor prescribed 4 mg of methylprednisolone, but it hasn’t done anything to eliminate the pain. He uses a cane. Are there any other things he can do to stop this debilitating pain? — H.B.

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They Said It

“You must find the place inside yourself where nothing is impossible.”