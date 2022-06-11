Community Fun Festival slated
Seneca United Methodist Church will host a Community Fun Festival from 1 to 5 p.m. today at the church, located at 196 East State Road, Seneca.
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