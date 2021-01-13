Dear Savvy Senior,
My mom, who's 76, has become more forgetful lately and is worried she may be getting Alzheimer's disease. What resources can you recommend to help us get a handle on this?
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