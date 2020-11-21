DEAR DR. ROACH: Could you please tell me about GERD and how serious is it? Is an over-the-counter tablet OK instead of a pharmacy pill at flare up? -- E.M.

ANSWER: Gastroesophageal reflux means that the contents of the stomach ("gastrum") go backward ("reflux") into the esophagus. It is extremely common -- 22% of people in the U.S. reported having symptoms of heartburn or regurgitation in the previous month.

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