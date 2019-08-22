Vitamin lovers should shift to lifestyle changes, experts say

Vitamin lovers should shift to lifestyle changes, experts say

Vitamin supplements, a multi-billion-dollar industry, are a layperson's favorite prescription. Tired? Take an iron supplement. Sad? Classic vitamin D deficiency. But a recent paper related to cardiovascular health, published July 9 in Annals of Internal Medicine, put this loyalty to the test. Surprise, surprise: vitamin supplements had little impact on heart conditions, including heart disease, and lifespan as a whole. According to Dr. Erin D. Michos, associate professor of medicine in cardiology at Johns Hopkins School of Medicine and one of the paper's co-authors, the paper was catalyzed in part by the growing popularity of the supplement industry.

"An estimated 1 out of 2 Americans are taking some kind of supplement or vitamin," Michos said. "For the vast majority of vitamins, we did not find any benefit, either in reduction in death or cardiovascular health."

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