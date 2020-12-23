Dear Savvy Senior,

I know there will be a small cost-of-living increase in Social Security benefits next year but what about Medicare? What will the Medicare Part B monthly premiums be in 2021, and when do the surcharges kick in for higher income beneficiaries?

0
0
0
0
0

Tags

Features

Does disfigured hemoglobin affect readers A1Clevel?

  • By Keith Roach, M.D.

DEAR DR. ROACH: I am a 75-year-old male and was diagnosed many years ago with thalassemia. My A1C has been slightly high. Since sugar is carried on hemoglobin and my hemoglobin is disfigured with thalassemia, does it affect my A1C? - J.M.

Features

Is turmeric the cause of stomach upset?

  • By Keith Roach, M.D.

DEAR DR. ROACH: I have been using turmeric on my food for quite a while. I've noticed I've started having bouts of diarrhea. I found others' reports of this when searching on the internet. I might quit taking it to see if the diarrhea ceases. Do you have any other information on contracting …

Features

Sorting through the mountain of data created by PC backups

  • By STEVE ALEXANDER Star Tribune (Minneapolis)

Q: I continuously backed up my old PC to an external hard drive. Now that my old PC's hard drive has failed, I'm trying to restore the backed-up data to my new PC's hard drive. It's nearly impossible because I've forgotten the name of the backup program I used. (There is a folder on the exte…

Features

Yes, you should wear a mask during a pandemic

  • By Keith Roach, M.D.

DEAR DR. ROACH: A recent column advised readers to wear masks. Please print a study that shows masks work. I can show you 10 studies from the CDC that say they don't. You should not encourage your readers to do something without proof. - C.W.

Features

Living with Children: What 'HIH' parenting gets wrong

"Hand in Hand" parenting is the latest iteration of progressive (nouveau, unverified) childrearing. I became aware of HIH several weeks ago, courtesy of a grandmother whose daughter and son-in-law are practitioners. She was both amused and appalled. Intrigued, I went to the HIH website (hand…

Features

Bulbar involvement in polio cases causes tonsillectomy

  • By Keith Roach, M.D.

DEAR DR. ROACH: At age 6, I had a tonsillectomy. A few months afterward, I developed paralytic polio that included bulbar involvement, and I was in an iron lung. A few years later, I learned about a study that linked a higher rate of bulbar involvement in polio cases where there had been a t…

Features

No reason this West Nile patient should skip the flu vaccine

  • By Keith Roach, M.D.

DEAR DR. ROACH: I am a paraplegic due to complications from the West Nile virus. I am getting conflicting information from my health care providers concerning flu shots. My primary care doctor says that the flu shots are contraindicated for West Nile victims; my pharmacist says the vaccinati…

Features

Motormouth: Why did windows roll down?

  • By BOB WEBER

Q: I own a 2018 Honda CRV. Imagine my surprise when I went to the garage and found all the windows and the moon roof totally open. My research showed that when you press the fob a certain way, either accidently or on purpose, this happens. Imagine finding your car filled with water or snow. …

Features

After 44 years, breast implant ruptures, causing concern

  • By Keith Roach, M.D.

DEAR DR. ROACH: I'm 73 and had silicone implants put in when I was 29. Other than getting firm, I've never had a problem with them. I have had a mammogram every year since I was 45 and all has been well except for this year, when the right implant showed up as ruptured. This was five months …

Features

Is slow the best speed for fatty liver weight loss?

  • By Keith Roach, M.D.

DEAR DR. ROACH: I have had fatty liver for the past 10 years. To reverse it, I am trying to lose weight. Now I am 116 kilograms. I have heard that if someone has fatty liver and wants to lose weight, they should not lose more than 1.5 kg per week. This week, I lost 3 kg. What is your advice?…

Features

Video ideas to make calls with kids more engaging

  • By JANN BLACKSTONE

Q. I lost my Thanksgiving this year and I'm afraid I'm going to lose my time over Christmas break, as well. My son and daughter, age 5 and 7, were scheduled to be with me, but because my mother lives with me and the state suggestion is to limit visitors over the holidays, their mom and I dec…

Features

What's wrong when friends can't play your shared videos

  • By STEVE ALEXANDER Star Tribune (Minneapolis)

Q: I take videos in the MP4 format on my Android phone, and they play back just fine. But when I send a 20- to 60-second video to my friends' phones (via Yahoo Mail or Facebook Messenger), the videos either won't play or play for only five to 10 seconds. What's wrong?

Features

Reader asks for information on HSV-2

  • By Keith Roach, M.D.

DEAR DR. ROACH: I saw your recent article about a 57-year-old woman's question about herpes, and thought it would be good to reach out to see if you could help me. I am struggling to find good information about my new condition.

Features

Motormouth: Fed up with noisy vehicles

  • By BOB WEBER

Q: I would like to get your opinion on noise pollution on our streets and roads. There was a time in my youth when loud pipes on cycles and vehicles were illegal and given citations for modifying exhaust systems. Today loud noise is getting worse and why should a guy with his family sitting …