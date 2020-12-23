Dear Savvy Senior,
I know there will be a small cost-of-living increase in Social Security benefits next year but what about Medicare? What will the Medicare Part B monthly premiums be in 2021, and when do the surcharges kick in for higher income beneficiaries?
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