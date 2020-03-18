CLARION - The Clarion County commissioners opted for a proactive approach on Tuesday by issuing a declaration of disaster emergency, effective immediately, in response to the ongoing impact of COVID-19.
The declaration noted the coronavirus has the "potential" to endanger or threaten the health, safety and welfare of a substantial number of people in Clarion County and threatens to create problems greater in scope than the county could resolve.
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