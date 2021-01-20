Last year was a hard one for scores of local families facing financial difficulties due to the COVID-19 pandemic and economic doldrums. And 2021 may bring the same woes.
And while that's the take from Mary Jeanne Gavin, executive director of the non-profit Community Services of Venango County, there is gratitude that the community stepped up to help last year and optimism that the same support will be there this year.
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