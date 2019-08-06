Residents turned out in force at Monday's Franklin City Council meeting to voice concerns over the state of city roads, sidewalks and houses.
"Please help me, please, I'm begging you," 10th Street resident Julie Angele pleaded to council.
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