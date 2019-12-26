HARRISBURG - The Wolf Administration recently announced the state will allocate an additional $5 million in federal funding to a loan repayment program for health care practitioners, and some in the region could benefit.
According to a news release from Wolf's office, practitioners in Venango, Crawford and Mercer counties will be among those to benefit.
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