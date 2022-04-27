Longtime Cranberry Elementary principal Horner to retire

Longtime Cranberry Elementary School Principal Robert Horner will be retiring June 30.
Cranberry School Board members approved Horner’s retirement at their monthly meeting Monday night.
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