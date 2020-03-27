A local pastor and mobile restaurant owner is on a "mission" to help feed his community amid the coronavirus.
"We are trying to get it so that people's food budgets stretch a little further," Rev. Lance Tucker, owner of Friar Tuckers Smokin' Good Eatery, said.
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