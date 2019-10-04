Sandycreek Township supervisors have rejected an amendment to the township's zoning ordinance that would have provided property owners a gateway to hold special events at their venues.
The vote by supervisors came at the panel's meeting Wednesday after more than 100 residents told supervisors "not in my backyard."
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