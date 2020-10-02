A visit with Oil City's "fairy godmother" is the highlight of each day for a class of first graders at Smedley Street Elementary School.
Mary Beth Dunn's garden at her 320 Wyllis St. residence is home to a variety of "fairies" who appear to the human eye as small statues.
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