DES MOINES, Iowa (AP) — You thought you were a sure bet for Wednesday night’s estimated $1.2 billion Powerball jackpot, but alas, there was no big winner.
But now, with an even more massive $1.5 billion prize up for grabs Saturday night, players might be smart to dream of an annuity, rather than a truckload of cash.
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