HARRISBURG (AP) - Real estate sales and related activity can resume across Pennsylvania if guidelines designed to limit infection are followed, Gov. Tom Wolf announced Tuesday.
The governor's new guidance says people in the real estate industry can get back to work as long as they all wear masks or other facial coverings, and use separate vehicles to drive to visit properties.
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