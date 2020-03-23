Area social clubs, which contribute to many worthy causes in their communities, are taking a big hit to their coffers because of the coronavirus restrictions ordered by Gov. Tom Wolf.
"The small businessman is suffering," said Mike Fedorek, president of the PNA club in Oil City.
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