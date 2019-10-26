Spirited competition pushes Toys for Tots off to fast start

Jess Carroll, administrator for the Franklin Retail Association, carries Toys for Tots boxes through the Franklin streets as she delivers them to businesses participating in this year's toy battle, A friendly competition has been launched among the businesses. (By Richard Sayer)

Toys for Tots boxes are synonymous with the Christmas season, and this year a Franklin contingency is pairing the effort with a battle cry among businesses.

More than 20 businesses across Franklin will be accepting unwrapped gifts in the name of Toys for Tots for the next month or so, and 900 toys have already been donated in just a week.

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