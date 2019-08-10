Editor's note: Students in the Creative HeARTS program have mental or physical limitations. Therefore, their surnames could not be used.
COOKSBURG - There is something special about art created at Cook Forest's Sawmill Center for the Arts, but the art made in the Creative HeARTS program is produced by some very special people.
kAm%96 AC@8C2> :D 7@C :?5:G:5F2=D `g J62CD 2?5 @=56C H9@ 92G6 >6?E2= @C A9JD:42= =:>:E2E:@?D] $EF56?ED 2C6 8:G6? 2? @AA@CEF?:EJ E@ H@C< H:E9 2 G2C:6EJ @7 2CE:DE:4 >65:2 2?5 4C27E >2E6C:2=D E@ 6IAC6DD E96:C 4C62E:G:EJ]k^Am
kAmQx 92G6 H@C<65 H:E9 2 =@E @7 92?5:42AA65 A6@A=6 2?5 x 76=E E96J 56D6CG6 >@C6 E92? H92E E96J C646:G6[Q D2:5 }2?4J $<655=6[ G@=F?E66C 5:C64E@C @7 E96 AC@8C2>]k^Am
kAmQ%9:D :D?VE J@FC A@AD:4=6\DE:4< 4=2DD[ 3FE D@>6E9:?8 E92E :D DF3DE2?E:2=] (96? E96J E2<6 9@>6 H92E E96J 92G6 4C62E65 E96J 2C6 AC@F5 @7 :E] %96J 2C6 25F=ED[ 2?5 E96J 2C6 :? @FC 4@F?ECJ 2?5 :? @FC 4@>>F?:EJ]Qk^Am
kAm$<655=6 D2:5 E96 8@2=D @7 E96 AC@8C2> 2C6 E@ AC@G:56 DECF4EFC65 4=2DD6D :? 2 8C@FA D6EE:?8[ H9:49 2==@HD DEF56?ED E@ =62C? 2CE D<:==D 2?5 FD6 >2E6C:2=D]k^Am
kAm%96 AC@8C2> 2=D@ AC@>@E6D E96 56G6=@A>6?E @7 :?56A6?56?E A2CE:4:A2E:@? :? @E96C 24E:G:E:6D]k^Am
kAmQ(6 92G6 925 A6@A=6 96C6 H:E9 A9JD:42= 5:D23:=:E:6D E92E >2J 92G6 4@>6 7C@> 962CE AC@3=6>D @C 2 DEC@<6] ~E96CD >2J 92G6 >6?E2= 5:D23:=:E:6D[Q D2:5 $<655=6[ H9@ 92D 366? :?G@=G65 H:E9 E96 AC@8C2> 7@C E96 A2DE 7:G6 J62CD]k^Am
kAmQ(6 92G6 2 92=7\9@FC :? E96 368:??:?8 E@ D@4:2=:K6 2?5 E96J 3C:?8 E96:C =F?49] %96J 42? 42E49 FA @? H92E 92D 366? 8@:?8 @? 5FC:?8 E96 H66<] (6 5@ 2 =@E @7 =2F89:?8] (6 H@F=5 =@G6 E@ 92G6 >@C6 A6@A=6 4@>6 D@ H6 42? 92G6 2 8C62E6C 5:G6CD:EJ]Qk^Am
kAmr2C68:G6CD[ H9@ 2C6 6>A=@J65 3J &?:E65 r@>>F?:EJ x?56A6?56?46 !C@8C2> W&rx!X :? r=2C:@?[ >FDE 244@>A2?J 6249 DEF56?E] p 8@@5 562= @7 >2E6C:2=D FD65 3J E96 DEF56?ED 2C6 C64J4=65 @C 3@F89E 7C@> E9C:7E D9@AD]k^Am
kAmQ#:89E ?@H[ A6@A=6 2C6 D2G:?8 H2E6C 3@EE=6D 2?5 4@=@C65 A@A 3@EE=6D 7@C 2 =F2F H6 2C6 A=2??:?8[Q 42C68:G6C '2?6DD2 zC:636C D2:5] Q(6 2C6 >2<:?8 2 A2=> EC66 @FE @7 C64J4=65 3@EE=6D] #:89E ?@H[ s@==2C %C66 :D @FC 36DE 7C:6?5] %92E :D H96C6 H6 42? 277@C5 E@ D9@A]Qk^Am
kAmp =@E @7 E96 :E6>D[ D96 D2:5[ 2C6 AFC492D65 @FE\@7\A@4<6E 3J E96 42C68:G6CD[ 3FE 3@EE=6D >2J 36 5C@AA65 @77 2E E96 &rx! @77:46 @? E96 #:G6C w:== :? r=2C:@?]k^Am
kAmQ%9:D AC@8C2> 7:ED :? G6CJ H6== H:E9 E96 $2H>:==VD >:DD:@?] xE 92D 366? 96C6 7@C @G6C a_ J62CD 2?5 H6 H2?E E@ 36 DFC6 :E 4@?E:?F6D @?[Q D2:5 |2EE96H z2J6[ E96 AC6D:56?E @7 E96 3@2C5 2E E96 $2H>:== r6?E6C]k^Am