For the second time in its 10-year history, Franklin's Taste of Talent vocal competition crowned two winners: Joni Zacherl and Joe Lillard.
The two tied for most votes over competitors Courtney McBride, of Pleasant Unity, and Hagan Cook, of Franklin.
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