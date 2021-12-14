Virus infection worries rise, poll finds

CHICAGO (AP) — As the omicron variant sparks worldwide fears of renewed COVID-19 outbreaks, Americans’ worries about infection are again on the rise, but fewer say they are regularly wearing masks or isolating compared with the beginning of the year.
A new poll conducted by the Associated Press and NORC Center for Public Affairs Research shows 36% of Americans now say they are very or extremely worried they or a family member will be infected with the virus, up from 25% who said the same in late October. An additional 31% now say they’re somewhat worried.
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