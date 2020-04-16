Ann L. Cratty, 83, of Oil City, died Tuesday, April 14, 2020, at UPMC Northwest in Seneca.
Born Dec. 29, 1936, in Erie, she was the daughter of the late Charles J. and Maxine Thomas Harman.
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