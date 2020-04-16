Ann L. Cratty

Ann L. Cratty

Ann L. Cratty, 83, of Oil City, died Tuesday, April 14, 2020, at UPMC Northwest in Seneca.

Born Dec. 29, 1936, in Erie, she was the daughter of the late Charles J. and Maxine Thomas Harman.

To plant a tree in memory of Ann Cratty as a living tribute, please visit Tribute Store.