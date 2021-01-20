Barbara Ann Wedekind, 83, of Shippenville, formerly of Titusville, passed away early Tuesday morning, Jan. 19, 2021, at Butler Memorial Hospital following a lengthy illness.
She was born on Aug. 18, 1937, in Wilkes-Barre, daughter of the late Robert F. and Anella J. "Nell" Zegarski Kopicki.
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