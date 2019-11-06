Bonnie Gay Collier went to be with the Lord at her home in Clarion during the early morning hours of Saturday, Nov. 2, 2019, at the age of 79.
She was a wife to Byron E. Collier for 61 years and the mother of five children, Mark, Keith, Laury, Deneen, and Christopher, grandmother of 16, and great-grandmother of four.
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