Catherine Ellen Courtney, age 86, of Ponte Vedra, Florida, passed away Tuesday, April 5, 2022, in Jacksonville, Florida.
She was born Feb. 25, 1936, and was a resident of Oil City for nearly 80 years. Many of you will remember her from her youth aka, “Kay Way”.
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