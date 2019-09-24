Charles E. McConnell

Charles E. "Earl" McConnell, 90, of Erie, formerly of Rouseville, died Sunday, Sept. 22, 2019, at his daughter's home in Girard.
He was born March 24, 1929, in Harrisville, a son of the late Charles E. and Alda (Vincent) McConnell.
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