David Eugene Culp, 79, of Knox, died peacefully at his home, surrounded by the love of his family on Monday, Feb. 14, 2022.
Dave was born in Niagara Falls, N.Y. on Sept. 8, 1942, to David Arnold Culp and Mary Rose Lee Knight Culp of Crown.
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