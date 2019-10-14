Donald L. Stiglitz, 82, of New Bethlehem, passed away Friday evening, Oct. 11, 2019, at the Shippenville Healthcare and Rehab Center.
He was born on March 21, 1937, in Huefner; a son of the late Leo and Romaine Hoover Stiglitz.
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