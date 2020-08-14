Donna Jean Gray, age 87, of Fairmount City, died Wednesday, Aug. 12, 2020, at Clarion Hospital following an illness.
Born Aug. 20, 1932, in Cortland, Ohio, she was the daughter of the late Hugh and Ida Clap Smalley.
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