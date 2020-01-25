Edward A. Winger, 92, of Oil City, passed away early Friday morning, Jan. 24, 2020, at Jefferson Hills Rehabilitation and Wellness Center in Jefferson Hills, Allegheny County.

Edward was born in Oil City on July 27, 1927. He was the son of the late Ralph and LaVada Morrison Winger.

To plant a tree in memory of Edward Winger as a living tribute, please visit Tribute Store.