Edward L. Lockwood Jr., 54, of Rimersburg, passed away unexpectedly of natural causes Thursday, April 16, 2020, at his home.
He was born Aug. 19, 1965, in Brookville, son of Edward L. Lockwood, Sr. and the late Dorothy Sue Miller Nestor.
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